Otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Bartın’da dedesiyle birlikte otlattıkları hayvanları yolun karşısına geçirmeye çalışırken otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı.

Otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Kaza, Bartın–Kurucaşile karayolunun Kalaycı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.K. (48) yönetimindeki 06 CZJ 622 plakalı otomobil, dedesi ile birlikte otlattıkları hayvanları yolun karşısına geçirmeye çalışan 7 yaşındaki Ufuk Dalgıç’a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan çocuk ağır yaralandı.

aw915227-02.jpgÇevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çocuk daha sonra Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

aw915227-03.jpgSürücü T.K. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, hastanede tedavisi devam eden çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. (İHA)

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