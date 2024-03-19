Otomobilin çarptığı motosiklet hurdaya döndü

Kaynak: İHA
Otomobilin çarptığı motosiklet hurdaya döndü
Afyonkarahisar’da otomobilin çarpması sonucu hurdaya dönen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Bolvadin ilçesi çıkışında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre F.T. yönetimindeki 03 PN 886 plakalı motosiklet benzin istasyonundan çıkış yapmak isteyen K.A. idaresindeki 07 BLT 634 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza sonucu parçalanarak hurdaya dönen motosiklet sürücüsü F.T., ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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