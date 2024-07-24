Otomobilin çarptığı motosikletli park halindeki araçların üstüne uçtu

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Otomobilin çarptığı motosikletli park halindeki araçların üstüne uçtu

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü karşı şeritten gelen motosiklet diye çarptı. Kazada bir kişi yaşamını yitirirken bir kişi ise ağır yaralandı.

Bayram Kale - Tokat / Yeniçağ

Olay gece 23:00 civarında Tokat’ın Erbaa ilçesinde meydana geldi.

İddiaya göre Erek Caddesi üzerinde ilerleyen Ö. F. Ç. kontrolündeki 60 FE 007 plakalı otomobil, sürücüsünün aracın kontrolünü kaybetmesiyle orta refüjden diğer şeride geçerek karşı istikamette seyir halinde olan Efehan K. kontrolündeki 60 AEJ 302 plakalı motosiklete çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle motor sürücüsü Efehan K. yol kenarında bulunan araçların üzerine düştü. Otomobil ise oto yıkama dükkânına girerek durabildi. Kaza nedeniyle ağır yaralanan Efehan K. ve Ömer Faruk Ç. ihbar sonrası kaza bölgesine ulaşan ambulans ile Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralıların Tokat Devlet Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

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Motosiklet sürücüsü Efehan kılıç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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