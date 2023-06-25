Otomobilin çarptığı scooter sürücüsü hayatını kaybetti

Kayseri’de otomobilin çarptığı 14 yaşındaki scooter sürücüsü hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı scooter sürücüsü hayatını kaybetti

Kocasinan ilçesine bağlı Beyazşehir Mahallesi Sivas Bulvarı'nda, E.G. yönetimindeki otomobil, 14 yaşındaki scooter sürücüsü Akif Z.'ye çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalede Akif Z.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü E.G. ekiplerce gözaltına alınırken, Akif Z.’nin cenazesi morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, kazanın ardından olay yerine gelen Akif Z.’nin yakınları fenalık geçirdi. (İHA)

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