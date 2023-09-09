Otomobilin el frenini çekmedi olanlar oldu

Şanlıurfa'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, hareket ederek park halindeki iki otomobile çarptı. Sürücünün otomobili durdurmaya çalışırken yaralandığı kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobilin el frenini çekmedi olanlar oldu

İHA'nın haberine göre, kaza, Haliliye ilçesine bağlı Devteyşti Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün park ettiği sırada el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, saniyeler içinde hareket etti.

Yokuş aşağı hareket eden otomobilini fark ederek durdurmaya çalışan sürücü Mustafa Rusum, aracın çarptığı park halindeki iki otomobil ile kendi otomobili arasında sıkıştı. Ağır yaralanan Rusum, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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