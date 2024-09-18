Otomobilin hurdaya döndüğü kazada 7 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Otomobilin hurdaya döndüğü kazada 7 kişi yaralandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiler kapsamında kaza; ilçeye bağlı Tozlu köyünde yaşandı. Tozlu köyü köprüsü yakınlarında Barış Yatmaz'ın kullandığı 80 LR 246 plakalı otomobil ile Süleyman Erişidir yönetimindeki Opel marka otomobil çarpıştı. Kaza sonrası otomobillerden biri takla atarak yolda ters durup hurdaya döndü.

Korkunç kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Barış Yatmaz'ın kullandığı araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiyenin çalışması neticesinde araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazanın ardından her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulanslarla Kadirli ilçesinde bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada 7 kişi yaralandı

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada 7 kişi yaralandı

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada 7 kişi yaralandı

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