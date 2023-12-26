Otomobilin yan yola uçtuğu kazada sürücü kayboldu

Kaynak: İHA
Otomobilin yan yola uçtuğu kazada sürücü kayboldu
Samsun’da meydan gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybedip yan yola uçan otomobilin sürücüsü kayıplara karıştı.

İlginç olay, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Samsun istikametine seyir halineyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 10 H 7583 plakalı otomobil, Tosköy Kavşağı Üst Geçit girişinde yoldan çıkarak yan yola uçtu. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobilin kaza yaptığı yere sevk edilen ekipler, kayıp sürücüyü bulmak için inceleme başlattı.

Polis ekipleri sürücüsü bulunamayan otomobili otoparka kaldırırken, Bafra Devlet ve özel hastanede yapılan araştırmalarda kayıp sürücüyle alakalı bir ize rastlamadı.

Kazayla alakalı soruşturma devam ediyor.

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