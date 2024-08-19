Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Akşam saatlerinde Sapanca ilçesine bağlı Kırkpınar Soğuksu Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, cadde üzerinde seyir halinde ilerleyen 54 yaşındaki S.E.’nin kontrolündeki 34 RA 5247 plakalı otomobil ile İsa Erdem’in kullandığı 54 AIR 132 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Erdem ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Erdem, sağlık ekipleri tarafından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hastaneye akın eden Erdem'in yakınları sinir krizi geçirdi.

Otomobil sürücüsü S.E. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Erdem'in cansız bedeni Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.