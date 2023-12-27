Otomobille çarpışan motosikletteki kurye Zeynep, hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Otomobille çarpışan motosikletteki kurye Zeynep, hayatını kaybetti
İzmir'de motosikletiyle birlikte seyir halindeki bir otomobille çarpışan kurye Zeynep Demir, hayatını kaybetti.

İzmir'in İzmir Çevreyolu Bornova mevkisinde meydana gelen olayda, Murat G.'nin kullandığı otomobil ile aynı yönde giden kurye Zeynep Demir'in kullandığı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Demir, ağır yaralandı. Çevredekilerin İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

112 acil sağlık ekiplerinin müdahalesi ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Murat G. gözaltına alınırken, Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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