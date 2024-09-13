Otomobille dereye uçtu, burnu bile kanamadı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Otomobille dereye uçtu, burnu bile kanamadı

Kocaeli'nde araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç dereye uçtu. Kazada sürücünün burnu bile kanamadı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde seyir halinde olan araç, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Meydana gelen kazada şans eseri şoförünün burnu bile kanamazken, araçta maddi hasar meydana oluştu.

Kaza, Akse Mahallesi 410 Sokak'ta meydana geldi. Kazaya dair bölgeden aktarılan bilgiye göre, Arda K. idaresindeki 34 CGD 520 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye uçtu. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kazaya dair soruşturma başlatıldı.

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