Otomobille otobüs kafa kafaya çarpıştı. Baba kız hayatını kaybetti

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirdi.

Otomobille otobüs kafa kafaya çarpıştı. Baba kız hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Fethiye'den Antalya istikametine seyir halinde olan Pamukkale Turizm firmasına ait 35 PK 260 plakalı yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen 35 AH 4275 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Gülnihal Yıldırım (57) ile yanında bulunan babası Halil Yıldırım (81) olay yerinde hayatlarını kaybederken, otobüs sürücüsü Arif Nas yara almadan kurtuldu.

Kaza sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan cenazeler itfaiye ekiplerince çıkarılarak otopsi için hastane morguna gönderildi.

Otobüsteki yolcular ise başka bir araçla yollarına devam ettiler. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

6f2f6dbe2009019df3cd27ec2c172c8c.jpg

c9fa270d26f02858e2d0e874981a3f3c.jpg

Öne Çıkanlar
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’da Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’da
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan asgari ücret toplantısı öncesi kritik açıklama Ekonomi
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan asgari ücret toplantısı öncesi kritik açıklama
Cumhur İttifakı’nda gündem Anayasa değişikliği. MHP’den HÜDA PAR’a ilk 4 madde yanıtı Siyaset
Cumhur İttifakı’nda gündem Anayasa değişikliği. MHP’den HÜDA PAR’a ilk 4 madde yanıtı
Fenerbahçe Montella ile anlaştı. Sıcak gelişme Spor
Fenerbahçe Montella ile anlaştı. Sıcak gelişme
İYİ Parti GİK üyesi Emine Küçükali istifa etti Siyaset
İYİ Parti GİK üyesi Emine Küçükali istifa etti
Ankara’da yıldırım düşen evde yangın çıktı Güncel
Ankara’da yıldırım düşen evde yangın çıktı