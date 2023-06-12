Otomobille otobüs kafa kafaya çarpıştı. Baba kız hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Fethiye'den Antalya istikametine seyir halinde olan Pamukkale Turizm firmasına ait 35 PK 260 plakalı yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen 35 AH 4275 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Gülnihal Yıldırım (57) ile yanında bulunan babası Halil Yıldırım (81) olay yerinde hayatlarını kaybederken, otobüs sürücüsü Arif Nas yara almadan kurtuldu.

Kaza sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan cenazeler itfaiye ekiplerince çıkarılarak otopsi için hastane morguna gönderildi.

Otobüsteki yolcular ise başka bir araçla yollarına devam ettiler. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.