Otomobille tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Van-Erciş kara yolu üzerindeki Müftüoğlu Kavşağı’nda gerçekleşen kazada, Ağrı’dan Van’a seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen tır, kavşaktan dönen otomobille çarpıştı.

Meydana gelen kazada, otomobilin içindeki 3 kişiden 1’i yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı. Yaralılar, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 2 yaralı, ilk müdahalenin ardından, durumlarının ağır olması nedeniyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi’ne sevk edildi.

Tır sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturmanın başladığı bildirildi.