Otomobiller kafa kafaya çarpıştı 8 yaralı

Kaza, saat 21.00 sularında gerçekleşti. Çan yönüne hareket halinde olan Feridun Aytepe yönetimindeki 17 LF 027 plakalı otomobil, Çan’dan Çanakkale istikametine seyir eden Sefer Dal yönetimindeki 17 AAY 103 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Feridun Aytepe ve yolcu Seyfettin Damar ile diğer araçtaki otomobilin şoförü Sefer Dal, yolcular Özge Şen, Azra Dal ile Didem Dal, İkra Şen ve Miray Şen adlı çocuklar yaralandı. Kazayı gören diğer vatandaşlar hemen ihbarda bulundu.

Yaralılar sağlık ekiplerinin kaza yerindeki kontrollerinin sonrasında Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.