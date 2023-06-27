Otomobillerde en çok hangi renklerin değer kaybettirdiği açıklandı

Editör: Ersoy ÖZDEM

Borsada durdurulamaz yükseliş ve artan enflasyon hayatlarımıza ve ceplerimize doğrudan sirayet etmeye devam ediyor. Yaşanan hayat pahalılığı ve fahiş fiyat artışları otomobil piyasasında da etkisini gösteriyor.

Vatandaş yatırım aracı olarak gördüğü otomobilinin değer kaybetmemesi için rengini bile düşünmek zorundayken uzmanlar hangi renklerin değer kaybettirdiğini açıkladı.

Otomobilde hangi rengin ne kadar değer kaybettirdiğini açıklayan otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, iSeecars’ın ABD’de 1.3 milyondan fazla 3 yaşındaki 2.el araç üzerinden yapılan araştırmanın sonuçlarıyla şöyle açıkladı:

En fazla değer kaybettiren renk 25.9’la altın rengi olurken onu, sırasıyla yüzde 24 ve yüzde 23.9’la kahverengi ve siyah renkler izledi.

Sarı renk ise yüzde 13.5’le en az değer kaybettiren renk oldu. Sarı rengi yüzde 17.8’le bej renk, yüzde 18.4’le de turuncu renk takip etti.

Özpeynirci paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“İlginç bir araştırma…. Otomobilde hangi renk daha fazla değer kaybettiriyor. iseecars tarafından ABD’de 1.3 milyondan fazla 3 yaşındaki 2.el araç üzerinden yapılan araştırmaya göre, değer kaybı açısından en iyi ve en kötü araç renkleri belirlenmiş. 3 yılın sonunda ortalama bir araç değerinin yüzde 22,5’ini kaybederken, sarı renkli araçlar yalnızca yüzde 13,5’ini, bej yüzde 17,8’ini, turuncu ise yüzde 18,4’ünü kaybediyormuş. Bununla birlikte, altın, kahverengi ve siyah renkteki araçlar ise 3 yılın sonunda en fazla değer kaybını yaşıyorlar. Türkiye için sorun yok, zaten hepsi ya siyah ya gri, en fazla beyaz.”

TÜİK'E GÖRE ZİRVEDE BEYAZ RENK VAR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre; Türkiye'de trafiğe kaydı yapılan otomobillerin renkleri incelendiğinde, en çok beyazın tercih edildiği görüldü.