Otomobillerde en çok hangi renklerin değer kaybettirdiği açıklandı

Türk Lirasının her geçen gün değer kaybetmesinin yanında otomobil fiyatları artışını sürdürüyor. Vatandaşlar aldığı otomobilde değer kaybı yaşamamak için hangi renkleri tercih etmemeli ? İşte cevabı...

Otomobillerde en çok hangi renklerin değer kaybettirdiği açıklandı

Editör: Ersoy ÖZDEM

Borsada durdurulamaz yükseliş ve artan enflasyon hayatlarımıza ve ceplerimize doğrudan sirayet etmeye devam ediyor. Yaşanan hayat pahalılığı ve fahiş fiyat artışları otomobil piyasasında da etkisini gösteriyor.

Vatandaş yatırım aracı olarak gördüğü otomobilinin değer kaybetmemesi için rengini bile düşünmek zorundayken uzmanlar hangi renklerin değer kaybettirdiğini açıkladı.

Otomobilde hangi rengin ne kadar değer kaybettirdiğini açıklayan otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, iSeecars’ın ABD’de 1.3 milyondan fazla 3 yaşındaki 2.el araç üzerinden yapılan araştırmanın sonuçlarıyla şöyle açıkladı:

En fazla değer kaybettiren renk 25.9’la altın rengi olurken onu, sırasıyla yüzde 24 ve yüzde 23.9’la kahverengi ve siyah renkler izledi.

Sarı renk ise yüzde 13.5’le en az değer kaybettiren renk oldu. Sarı rengi yüzde 17.8’le bej renk, yüzde 18.4’le de turuncu renk takip etti.

Özpeynirci paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“İlginç bir araştırma…. Otomobilde hangi renk daha fazla değer kaybettiriyor. iseecars tarafından ABD’de 1.3 milyondan fazla 3 yaşındaki 2.el araç üzerinden yapılan araştırmaya göre, değer kaybı açısından en iyi ve en kötü araç renkleri belirlenmiş. 3 yılın sonunda ortalama bir araç değerinin yüzde 22,5’ini kaybederken, sarı renkli araçlar yalnızca yüzde 13,5’ini, bej yüzde 17,8’ini, turuncu ise yüzde 18,4’ünü kaybediyormuş. Bununla birlikte, altın, kahverengi ve siyah renkteki araçlar ise 3 yılın sonunda en fazla değer kaybını yaşıyorlar. Türkiye için sorun yok, zaten hepsi ya siyah ya gri, en fazla beyaz.”

TÜİK'E GÖRE ZİRVEDE BEYAZ RENK VAR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre; Türkiye'de trafiğe kaydı yapılan otomobillerin renkleri incelendiğinde, en çok beyazın tercih edildiği görüldü.

ff.png

bb.png

aa.png

Öne Çıkanlar
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
Son Haberler
Fatih’te metruk bina yandı Güncel
Fatih’te metruk bina yandı
İsviçre'den Rusya'ya casus suçlaması Dünya
İsviçre'den Rusya'ya casus suçlaması
Çetin Doğan mide kanaması geçirdi. Sağlık sorunlarına rağmen FETÖ'cülerin açtığı 28 Şubat davasıyla içerde tutuluyordu Güncel
Çetin Doğan mide kanaması geçirdi. Sağlık sorunlarına rağmen FETÖ'cülerin açtığı 28 Şubat davasıyla içerde tutuluyordu
İzmit'te Arife günü facia. Aynı aileden üç kişi hayatını kaybetti Güncel
İzmit'te Arife günü facia. Aynı aileden üç kişi hayatını kaybetti
ABD'de küçük uçak eve çarptı. Pilot öldü Dünya
ABD'de küçük uçak eve çarptı. Pilot öldü
İzmir’de feci kaza: 1 ölü Güncel
İzmir’de feci kaza: 1 ölü
Meteoroloji bölge bölge alarm verdi. Sağanak bu illerde etkili olacak Güncel
Meteoroloji bölge bölge alarm verdi. Sağanak bu illerde etkili olacak