Otomotiv devi 240 bin aracını geri çağırdı. Sebebi belli oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
Otomotiv devi 240 bin aracını geri çağırdı. Sebebi belli oldu

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, bazı araçlarında tespit edilen teknik sorun nedeniyle yaklaşık 240 bin aracı geri çağırdı. NHTSA, geri çağırma programının güvenlik riski taşıyan bilgisayar devre kartları nedeniyle yapıldığını açıkladı.

ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 2024-2025 Model 3 ve Model S, 2023-2025 Model X ve 2023-2025 Model Y araçlarında ortaya çıkan bir güvenlik sorunu nedeniyle yaklaşık 240 bin aracı geri çağırdı.

Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), bu geri çağırmanın, söz konusu araçlardaki bilgisayar devre kartlarının kısa devre yaparak arka görüş kamerasının görüntüsünü kaybetmesine yol açmasından kaynaklandığını belirtti. Bu durum, sürücünün arka görüşünü engelleyerek kaza riskini artırabiliyor.

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Tesla, geri çağrılan araçların büyük kısmına uzaktan yapılacak bir yazılım güncellemesi ile çözüm sunmayı planlıyor. Bu güncelleme, kısa devreye yol açan sorunu ortadan kaldıracak. NHTSA, Tesla'nın ayrıca, devre kartı arızası yaşama riski bulunan araçların tespiti için de çalışma başlattığını ve bu araçlar için bilgisayar değişimlerinin ücretsiz yapılacağını duyurdu.

Geri çağırma kapsamındaki araçlar, ABD'de yaşayan kullanıcılar için geçerli. Ancak Tesla, dünya çapında benzer sorunları tespit etmek ve gerekli önlemleri almak için küresel bir kontrol başlatmış durumda.

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Tesla’nın bu yeni hamlesi, şirketin güvenlik standartlarını iyileştirmek adına aldığı önlemler arasında yer alıyor. Şirket, arka görüş kamerası sistemindeki hataların, trafik güvenliği üzerinde ciddi etkiler yaratabileceğinin farkında olarak kullanıcılarının güvenliğini ön planda tutmaya devam ediyor.

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