Otomotiv devi 4000 kişiyi işten çıkaracak

Avrupa otomotiv sektörü, son yıllarda ciddi bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Çin'le artan rekabet, elektrikli araçların pazar payının yükselmesi ve maliyetlerdeki artış gibi birçok faktör, sektörün büyük oyuncularını zor durumda bırakıyor.

Bu durum, Volkswagen ile başlayan gerileme sürecinin ardından şimdi de Ford'u etkisi altına aldı. Otomotiv devi, Avrupa ve İngiltere'deki iş gücünü önemli ölçüde azaltma kararı aldı.

Ford, Avrupa'daki elektrikli araç satışlarının beklenenin altında kalması nedeniyle 2027 yılına kadar 4000 kişiyi işten çıkaracak. Şirketin toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 14’ünü oluşturacak bu işten çıkarmalar, özellikle Almanya’da yoğunlaşacak.

Almanya’daki fabrikalarda 3000, İngiltere’de ise 800 işçi işten çıkarılacak. İş gücü kesintilerinin büyük bir kısmının, Almanya’daki üretim tesislerinde yapılması planlanıyor.

Bu karar, sadece düşük elektrikli araç satışlarıyla ilgili değil. Ford, artan rekabet ve ekonomik sıkıntıları da gerekçe olarak gösteriyor. Elektrikli araçların pazar payının arttığı bir dönemde, şirketin bu segmentteki satışlarının beklentilerin gerisinde kalması, Ford’un zor bir karar almasına yol açtı.

Ayrıca, şirketin Köln’deki fabrikasında Capri ve Explorer modellerinin üretimiyle ilgili olarak işçilerin çalışma sürelerinde de kısalma yapılması planlanıyor.

Ford’un iş gücünü azaltma kararı, sadece maliyet düşürme amacı taşımıyor. Şirketin Avrupa pazarındaki rekabet gücünü artırmaya yönelik stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Şirket, bu süreçte işçi sendikalarıyla görüşmeler yapmaya devam ediyor ve son kararın, bu görüşmelerin ardından alınacağı belirtiliyor.