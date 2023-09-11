Otomotiv devi bugün üretimini durduruyor

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, Skoda Auto'nun Çekya'nın Kvasiny kentindeki fabrikasında üretim, Slovenya'daki felaketinin yol açtığı parça tedarik sıkıntısı nedeniyle bir hafta süreyle durduracak.

Vokswagen Group bünyesindeki Skoda yaptığı açıklamada, Kyasiny fabrikasında üretimin 11 Eylül'de duracağını bildirdi. Üretimin durmasının, Slovenya'daki sel felaketinin içten yanmalı motor parçaları tedarikinin aksamasına yol açmasından kaynaklandığı vurgulandı.

Volkswagen, sel felaketinin vurduğu ve üretimin aksadığı tedarikçiye, tesisin temizlenmesi ve üretimin yeniden başlaması için ekip gönderdi.