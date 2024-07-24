Otomotiv devi fiyatı 1.5 milyonun altına. çekti Türkiye'de satışa çıkıyor

Otomotiv sektöründe önemli haberler gelmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü markalar indirim kampanyalarını peş peşe duyuruyor.

Sıfır ve uygun araç isteyenleri heyecanlandıran gelişmeyi dünyaca ünlü otomotiv firması Tesla açıkladı. Tüm gözler şimdi Tesla’ya çevrildi.

Tesla araçların takipçisi olanları sevindiren gelişme yaşandı. Elektrikli araç devi Tesla'nın duyanları şaşkına çeviren uygun fiyatlı araç modeli 2025’in ilk altı ayında seri üretime geçmek için kolları sıvadı.

TÜRKİYE’DE YOLLARA ÇIKACAK

Tesla'nın uygun fiyatlı aracının Türkiye'de asfalta çıkaracağını açıkladı. Redwood kod adlı bu yeni model, Tesla'nın Almanya'daki fabrikasında Model Y ile aynı üretim hattınıda gerçekleştirecek.

Model Y'den daha kompakt bir tür olması tahmin edilen otomobil aynı zamanda biraz daha pahalı olarak fiyatlara yansıyacak.

EN UYGUN ARAÇ

Elon Musk'ın yaptığı açıklamaya göre yeni model bugüne kadar üretilen en uygun fiyatlı araç olacak. Peki bu araç ne kadar olacak?

1,5 MİLYONUN ALTINDA OLAMSI BEKLENİYOR

Yükselen maliyetlere rağmen aracın Türkiye satış fiyatının 1,5 milyonun altında olması tahmin ediliyor.

HANGİ ÖZELLİKLERİ KAPSAYACAK?

Henüz resmi olarak açıklanmasa da şu özellikleri taşıması bekleniyor:

Daha küçük ve kompakt bir tasarım: Şehir içi kullanıma uygun.

Daha uygun fiyat: Elektrikli otomobil sahibi olmayı daha kolay hale getirecek.

Yüksek performans: Tesla'nın imzası haline gelen hızlanma ve menzil özelliklerine sahip olması.

En son teknoloji: Otonom sürüş özellikleri ve gelişmiş batarya teknolojisine sahip.