Starlink uyduları Gazze'deki bir hastanede aktif

Düzenleme: Kaynak: İHA
Starlink uyduları Gazze'deki bir hastanede aktif

SpaceX'in CEO'su Elon Musk, uydu internet sistemi Starlink'in Gazze'de bir hastanede kullanıldığını duyurdu.

Starlink uyduları Gazze'deki bir hastanede aktif

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in kurucusu ve CEO'su Elon Musk, Gazze'deki bir hastanede uydu internet sistemi Starlink kullanılmaya başlandığını açıkladı.

ABD'li milyarder Elon Musk, kurucusu ve CEO'su uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'e ait uydu internet sistemi Starlink'in Gazze'deki bir hastanede faaliyette olduğunu belirtti.

Sahibi olduğu sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yan Musk, "Starlink artık BAE ve İsrail'in desteğiyle Gazze'deki bir hastanede faaliyet gösteriyor" dedi. Musk, Starlink'in kullanıldığı hastanenin ismini ise paylaşmadı.
Starlink uyduları, dünyanın farklı kesimlerinde normal iletişim altyapısının devre dışı kaldığı bölgelere internet sağlayabilen bir uydu ağı olarak görev yapıyor.

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