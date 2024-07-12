Elektrikli otomobil satışlarında rekor artış

Geçtiğimiz yıl, Türkiye'de elektrikli otomobil segmenti için hızlı ve önemli bir dönem yaşandı. İlk yerli elektrikli model olan Togg T10X'in Mart 2023 sonunda teslimatlarına başlaması, sektörde büyük bir hareketlilik yarattı.

2023 sonuna kadar taahhüt edilen 20 bin araç teslim edildi. T10X'in tek motorlu versiyonunun %10 ÖTV vergi dilimine girmesi, diğer markaların da bu avantajı kullanarak Avrupa ve Uzak Doğu'dan yeni modellerini Türkiye'ye getirmesini sağladı. Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara ek gümrük vergisi getirilmiş olsa da, Çinli markaların fiyat avantajını korumaları dikkat çekiciydi.

MG4 VE YENİ MODELLERİN YARIŞI

2023'ün ilk yarısında MG, sportif tasarımlı MG4 modelini piyasaya çıkardı. İki pil paketi seçeneği sunan bu model, şehir içinde 570 km'ye varan menziliyle öne çıktı. Yılın ikinci yarısında pazar, %10 ÖTV dilimine girmek için yarışan modellerle doldu.

Stellantis grubunun Opel Astra, Jeep Avenger ve Peugeot 2008 gibi elektrikli modelleri piyasaya giriş yaptı. Mercedes ve BMW gibi köklü Alman markaları da bu dönemde elektrikli araç pazarına önemli katkılar sağladı. Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi BYD de Atto3 modeliyle Türkiye pazarına girdi.

YENİ REGÜLASYONLAR VE PAZAR DİNAMİKLERİ

2023'ün sonunda, Çin'den ve ticaret anlaşması olmayan ülkelerden yapılacak elektrikli araç ithalatına yapısal önlemler getiren yeni bir regülasyon yürürlüğe girdi. Bu değişiklik, Çin'den gelen araçların ithalatını zorlaştırdı ve markaları alternatif çözümler aramaya itti. Ancak, elektrikli araç pazarı 2023'te 70 bin adetlik satışa ulaşarak büyük bir büyüme gösterdi. Togg'un 20 bin araçlık katkısıyla, diğer markalar da 50 bin adet satış gerçekleştirdi.

2024 VE SONRASI İÇİN BEKLENTİLER

2023'teki ani büyümenin ardından, 2024'ün başında elektrikli otomobiller için yeni bir regülasyon devreye girdi. Bu regülasyon, 2023'te ithal edilen araçları kapsamadığından, Uzak Doğu'dan araç getiren markalar, ellerindeki stokları satmaya devam ediyor. BYD, yeni modellerinde Plug-in Hybrid versiyonlara yönelme kararı aldı. Avrupa ve Güney Kore'den ithal edilecek elektrikli araçlar, Türkiye pazarında avantajlı bir konumda olabilir.

Stellantis Grubu, Renault, VW Grubu, BMW ve Mercedes gibi markalar, %10 ÖTV dilimine giren modelleriyle Türkiye pazarında rekabet edecek. Tesla ve Hyundai de bu segmentte özel üretimlerle pazara girmeyi planlıyor. Togg ise 2024'te 40 bin adet üretim yaparak iç piyasaya yoğunlaşacak.

ŞARJ ALTYAPISININ GÜÇLENMESİ

Elektrikli araç satışlarının artması, hızlı şarj altyapısının önemini artırdı. Büyük şehirlerde, AVM'lerde ve halka açık noktalarda yeni şarj istasyonları kurulmaya başlandı. Artaş Enerji'nin markası Efish, Türkiye'nin 83. şarj ağı lisansını alarak şarj istasyonlarını yaygınlaştırıyor. Şehirlerarası ana güzergahlarda da yeni şarj altyapısı yatırımları hız kazanıyor. Togg ise, Trugo hızlı şarj istasyon ağı ile Türkiye genelinde 1.000 adet hızlı şarj istasyonu kurmayı hedefliyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ TEKNOLOJİLERİ VE HİBRİT SİSTEMLER

Elektrikli araç teknolojilerinde hibrit sistemler önemli bir yer tutuyor. Toyota'nın ürettiği hibrit modeller, yakıt ekonomisi sağlarken, Plug-in Hybrid sistemler daha uzun menzil sunuyor. Menzil uzatıcı teknolojiler ise, içten yanmalı motorla bataryayı şarj ederek uzun yolculuklarda avantaj sağlıyor.

Türkiye'de elektrikli araç sektörü, hem yerli üretim hem de ithalat ile hızla büyüyor. 2024'te de bu büyümenin devam etmesi bekleniyor. Şarj altyapısının güçlenmesi ve yeni modellerin piyasaya girişi ile Türkiye, elektrikli araç teknolojisinde önemli bir merkez olma yolunda ilerliyor.