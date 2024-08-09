Otomotiv devi limanı yaktı. Fiyatıyla piyasayı solladı

Son dönemde açıklanan Skoda ve Fiat'ın güncel fiyat listeleri incelendiğinde, Kamiq modelinin bazı Fiat Egea Sedan versiyonlarından daha uygun fiyatlı olduğu dikkat çekiyor.

Skoda, Türkiye pazarında en çok tercih edilen markalardan biri olarak öne çıkıyor. Markanın SUV kategorisinde dikkat çeken modeli Kamiq, sadece estetik tasarımıyla değil, aynı zamanda sunduğu performansla da pek çok otomobil meraklısının radarına girmiş durumda.

Diğer yandan Fiat, Türkiye pazarında uzun süredir tercih edilen bir marka olarak, Egea Sedan modeliyle birçok tüketicinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Egea Sedan, hem şık tasarımı hem de cazip fiyat seçenekleriyle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

Her iki marka da sundukları fiyat-performans dengesiyle Türkiye otomobil pazarında önemli bir yer edinmiş durumda. Bu durum, özellikle SUV ve sedan modelleri arasında tercih yapacak olan vatandaşlar için dikkate değer bir karşılaştırma fırsatı sunuyor.

OTOMOTİV DEVİ LİMANI YAKTI

Fiat Egea Sedan Limited 2024 model yılı 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT versiyonu, kampanyalı olarak 1.592.900 TL'den satışa sunulurken, Skoda Kamiq SUV 2024 model yılı Elite 1.0 TSI 115 PS DSG versiyonu ise 1.569.900 TL fiyat etiketiyle dikkat çekiyor.

Bu durum, Skoda Kamiq SUV modelinin, Fiat Egea Sedan Limited'den bile daha ucuz olmasıyla otomotiv dünyasında ses getirdi. Skoda'nın bu agresif fiyatlandırma stratejisi, SUV segmentinde büyük bir rekabet başlattı.

Skoda Kamiq SUV modelinin, Fiat Egea Sedan Limited'den daha uygun fiyata sahip olması, her iki modelin de fiyat listelerini otomobil tutkunları için daha cazip hale getiriyor. Ağustos ayının otomobil fiyatları açısından oldukça hareketli geçtiği bu dönemde, iki modelin 6 Ağustos 2024 tarihli fiyat listesi merak uyandırıyor.

EGEA SEDAN 2024 FİYAT LİSTESİ

Fiat ve Skoda'nın 2024 model yılı fiyat listeleri karşılaştırıldığında, farklı versiyonlar arasında dikkat çekici fiyat farklılıkları bulunuyor. İşte detaylar:

FIAT EGEA 2024 FİYAT LİSTESİ

- Versiyon: 1.4 Fire 95 HP

- Şanzıman Tipi: Manuel

- Yakıt Tipi: Benzinli

- Fiyat: 1.144.900 TL

- Kampanyalı Fiyat: 1.134.900 TL

- Versiyon: 1.4 Fire 95 HP GSR

- Şanzıman Tipi: Manuel

- Yakıt Tipi: Benzinli

- Fiyat: 1.212.900 TL

- Kampanyalı Fiyat: 1.174.900 TL

- Versiyon: 1.6 M.Jet 130 HP DCT

- Şanzıman Tipi:Otomatik

- Yakıt Tipi: Dizel

- Fiyat: 1.480.900 TL

- Kampanyalı Fiyat: 1.470.900 TL

- Versiyon* 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR

- Şanzıman Tipi: Otomatik

- Yakıt Tipi: Dizel

- Fiyat: 1.548.900 TL

- Kampanyalı Fiyat: 1.510.900 TL

- Versiyon: 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT

- Şanzıman Tipi Otomatik

- Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli

- Fiyat: 1.602.900 TL

- Kampanyalı Fiyat: 1.592.900 TL

SKODA KAMİQ 2024 FİYAT LİSTESİ

- Versiyon: Elite 1.0 TSI 115 PS DSG

- Fiyat: 1.569.900 TL

- Versiyon: Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG

- Fiyat: 1.669.900 TL

- Versiyon: Premium 1.0 TSI 115 PS DSG

- Fiyat: 1.754.900 TL

- Versiyon: Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG

- Fiyat: 1.824.900 TL

- Versiyon: Monte Carlo 1.5 TSI ACT 150 PS DSG

- Fiyat: 2.039.900 TL

Bu fiyat karşılaştırmaları, Skoda Kamiq SUV modelinin bazı Fiat Egea Sedan versiyonlarından daha uygun fiyatlı olduğunu gösteriyor. Özellikle otomatik şanzımanlı ve hibrit motorlu Fiat Egea ile karşılaştırıldığında, Skoda Kamiq’in cazip bir seçenek sunduğu dikkat çekiyor. Skoda Kamiq SUV modeli, performans ve fiyat açısından tüketicilere farklı bir alternatif sunarak SUV segmentinde öne çıkıyor.