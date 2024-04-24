Otomotiv devi Tesla yüzlerce çalışanı kovacak. Satışlar bir anda çakıldı

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Otomotiv devi Tesla yüzlerce çalışanı kovacak. Satışlar bir anda çakıldı
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın 400 kişiyi işten çıkarmayı planladığı iddia edildi.

Elon Musk’ın sahibi olduğu ve ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla’dan flaş bir karar geldi.

İddiaya göre, dev otomobil şirketi çalışan 400 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

Almanya Berlin’de Giga fabrikasındaki çalışanlardan işten çıkarılma yapacağı belirtildi.

Tesla’nın bir açıklama yaptığı ve elektrikli otomobillere talebin azaldığı, Tesla’nın da zorluk çektiği vurgulandı.

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Avrupa’daki ilk fabrikasında yapılacak işten çıkarılmalarda gönüllülüğün esas olduğu da belirtildi.

Geçen hafta da fabrikanın yaklaşık 300 geçici işçisiyle yollarını ayıracağı açıklanmıştı.

Tesla, bu ay küresel iş gücünde yaklaşık yüzde 10 azaltma yapacağını ifade etmişti.

SATIŞLAR ÇAKILDI

2020’den bu yana satışlar 2024’ün ilk 3 ayında ilk kez düştü. Satışlarda yüzde 8,5’lik bir gerileme olduğu açıklandı.

Tesla'nın bu yıl ilk çeyrekte teslimatını yaptığı araç sayısı 386 bin 810 oldu.

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