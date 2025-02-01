Otomotiv devi üretimi düşürüyor. 9 bin kişi işsiz kalacak

Nissan, küresel çapta üretim kapasitesini yüzde 20 oranında azaltarak 9 bin kişiyi işten çıkarma kararı aldı. Şirket, ekonomik zorluklarla başa çıkabilmek için üretim süreçlerinde önemli değişiklikler yapacak.

Otomotiv devi Nissan, ekonomik zorluklar nedeniyle üretim kapasitesini düşürme kararı aldı. Şirket, geçtiğimiz yıl duyurduğu 9 bin kişilik işten çıkarma planını genişleterek, küresel çapta önemli bir yeniden yapılanma sürecine giriyor.

Düşen satışlar, artan stoklar ve global piyasalarda yaşanan belirsizlikler, Nissan’ı verimliliği artırmak amacıyla bu adımları atmaya zorladı. Şirketin Japonya'daki merkezi, bu değişikliklerin operasyonel esneklik ve üretim verimliliğini artırmaya yönelik olduğunu duyurdu.

Nissan, özellikle ABD’deki üretim hatlarında köklü değişiklikler yapmayı hedefliyor. Tennessee eyaletinin Smyrna tesisinde üretim hattı yeniden düzenlenecek. Bir hattın iki vardiya üzerinden üretim yapmaya devam edeceği, diğer hattın ise tek vardiyada konsolide edileceği bildirildi.

Bu tesiste Murano, Pathfinder, Rogue ve Infiniti QX60 modelleri üretiliyor. Ayrıca, Mississippi’deki Canton tesisinde, Altima sedan ve Frontier pikap modellerinin üretim hızının düşürüleceği ve bazı hatların birleştirileceği açıklandı. Tennessee’deki Decherd tesisinde ise motor üretimi üzerine kademeli vardiya ayarlamaları yapılacak.

Nissan, dünya çapında toplam üretim kapasitesini yüzde 20 oranında azaltmayı planlıyor. Bu karar, Nissan’ın küresel iş gücünün yüzde 6’sını oluşturan yaklaşık 9 bin kişiyi işsiz bırakacak. Nissan, bu adımlarıyla sadece üretim verimliliğini artırmayı değil, aynı zamanda daha esnek bir iş yapısı kurmayı da hedefliyor.

Nissan’ın küresel satışlarında yaşanan düşüş ve üretim taleplerindeki dalgalanmalar, şirketi bu zorlu kararları almaya itmiş durumda. Şirket, bu yeniden yapılanma sürecini daha dayanıklı ve uyum sağlayabilen bir iş yapısı oluşturmak için kritik bir adım olarak değerlendiriyor. Nissan’ın bu adımları, sektördeki diğer otomotiv üreticilerinin de gelecekte benzer önlemler almasına neden olabilir.

Son olarak, Nissan’ın 2024 yılının Ekim-Aralık dönemine ait mali sonuçları, 13 Şubat’ta açıklanacak. Şirketin, mali verilerle ilgili göstergeleri, gelecekteki stratejilerinin nasıl şekilleneceği konusunda daha fazla ipucu verebilir. Nissan’ın duyurusu sonrası Tokyo Borsası’nda hisselerinin yüzde 2 oranında yükseldiği bildirildi.