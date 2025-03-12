Otomotiv devinde tehlike çanları çalıyor. Kardaki düşüş dikkat çekti

Düzenleme: Kaynak: Artı 49
Otomotiv devinde tehlike çanları çalıyor. Kardaki düşüş dikkat çekti

Volkswagen, 2024’te net kârında yüzde 30,6 düşüş yaşadı. Çin’deki kayıplar global satışları etkilerken şirket, ABD’ye odaklanan yatırım planlarıyla toparlanmayı hedefliyor. Dönüşüm süreci hızlanırken, çalışanlara verilen primler ve tasarruf tedbirleri dikkat çekiyor.

Volkswagen’in 2024 yılı mali raporuna göre, şirketin net kârı yüzde 30,6 düşüşle 12,3 milyar euroya geriledi. Küresel satışlar yüzde 2,3 azalarak 9 milyon adede düştü. Çin pazarındaki kayıplar, Güney Amerika’daki büyüme ile dengelenemedi. Avrupa ve Kuzey Amerika’daki satışlar ise sabit kaldı.

Gelirlerde yüzde 1 artışla 324,7 milyar euroya ulaşılmasına rağmen kârdaki keskin düşüş dikkat çekti. Volkswagen Grubu Finans Direktörü Arno Antlitz, zorlu piyasa koşullarına rağmen genel sonuçlardan memnun olduklarını belirtti.

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TASARRUF TEDBİRİ

Volkswagen yönetimi, sendikalarla yaptığı görüşmeler sonucunda personel azaltımı ve fabrika kapatmalarını içeren yeni toplu iş sözleşmesi üzerinde anlaştı. Çalışanlar bu yıl 4.799,50 euro prim alacak. Ancak, 2026 ve 2027’de prim miktarının düşeceği açıklandı.

Hisse başına temettü ise yüzde 30 düşüşle 6,30 euro (öncelikli hisseler için 6,36 euro) olarak belirlendi. Buna rağmen şirket, çalışanlara 2030’a kadar istihdam güvencesi sunmayı sürdürecek.

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HEDEF ABD PAZARI

Volkswagen, 2024’te gelirlerini yüzde 5 artırmayı hedefliyor. ABD’de olası gümrük vergileri nedeniyle şirket, elektrikli araç ve yazılım alanındaki yatırımlarını hızlandırmayı planlıyor. Geçtiğimiz hafta tanıtılan giriş seviyesi elektrikli model ID. Every1, 2027’de 20.000 euro altında fiyatla piyasaya sürülecek.

CEO Oliver Blume, 2025’in dönüşüm sürecinin hızlanacağı bir yıl olacağını vurguladı. Şirket, küresel ekonomik belirsizlikler ve artan düzenlemelere rağmen büyüme stratejisini kararlılıkla sürdüreceğini açıkladı.

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