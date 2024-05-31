Otomotiv devinden piyasalarda bütün dengeleri değiştirecek hamle

Çin'de elektrikli araç satışları adeta patlama yaşadı. Elektrikli araç (EV) satışları öyle bir artış gösterdi ki, BYD elektrikli araç üreticisinin çalışan sayısı 700 bini aşarak Toyota'nın iki katına çıktı.

BAŞ RAKİBİNİ İKİYE KATLADI

Çin'de elektrikli araç satışları rekor seviyelere ulaştı. Elektrikli araç satışları o kadar hızlı bir ivme kazanıyor ki, bu durum özel sektör devlerinden biri olan BYD gibi şirketlerin büyümesine büyük katkı sağlıyor. 2023 yılı sonunda Çin'de yaklaşık 30,57 milyon kişi istihdam ediliyordu ve bu rakam, 2019'a kıyasla yüzde 13 artmış durumda. Bu artışın yüzde 81'i özel sektör firmaları tarafından sağlandı.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) Küresel Elektrikli Araç Görünümü 2024 raporuna göre, geçen yıl dünya genelindeki tüm elektrikli araç ve takviyeli hibrit araç (PHEV) satışlarının yüzde 60'ı Çin'de gerçekleşti.

​​​​​​​

VOLKSWAGEN'İ GEÇTİKTEN SONRA DURMAK BİLMEDİ

2023 yılında Çin'de yeni enerji araçları (EV ve PHEV) kayıtları tam 8,1 milyona ulaştı ve bu, yıllık %35'lik bir artışı ifade ediyor. Çin, geçen yıl 4 milyonun üzerinde araç ihraç ederek dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı oldu. Bu araçların 1,2 milyonu yeni enerji araçlarıydı ve bu sayı yıllık %80 artış gösterdi. Rapora göre, 2030 yılına kadar Çin'deki her üç araçtan biri elektrikli olacak.

​​​​​​​

BYD, elektrikli araç üretimi için 2019'dan bu yana yaklaşık 470 bin yeni çalışan ekleyerek toplam çalışan sayısını 700 binin üzerine çıkardı. Bu rakam, Toyota'nın 375 bin çalışanı ile karşılaştırıldığında neredeyse iki kat daha fazla. BYD, Volkswagen'i geçerek Çin'in en büyük otomobil üreticisi olduktan sonra durmak bilmiyor.

​​​​​​​

UYGUN FİYATLI MODELLER PİYASAYA SÜRÜLDÜ

Şirket, en çok satan elektrikli araçlarının daha uygun fiyatlı "Honor" versiyonlarını piyasaya sürdü. BYD'nin en ucuz elektrikli aracı olan Seagull Honor sürümü, Çin'de sadece 9,700 dolardan başlıyor. Evet, bu fiyatla elektrikli araç sahibi olabiliyorsunuz.

​​​​​​​ ​​​​​​​

TOYOTA'DAN YENİ HAMLE

Bu arada, Toyota tamamen elektrikli araçlara geçiş konusunda geri adım atıyor ve "yeni nesil" motorlar geliştirme planları yapıyor. Elektrikli araç pazarı hızla büyürken, Toyota'nın bu geri adımı şaşırtıcı. Ancak, belki de stratejilerini yeniden gözden geçirmek istiyorlar.