Otomotiv devine büyük ceza

Düzenleme: Kaynak: AA
Otomotiv devine büyük ceza

Rusya’da mahkeme, GAZ şirketinin açtığı dava sonucunda Alman Volkswagen şirketine 16,9 milyar ruble (yaklaşık 193 milyon dolar) tazminat cezası uyguladı.

Ünlü otomotiv devi Volkswagen, Rusya'da para cezasına çarptırıldı. Nijniy Novgorod kentinde bir mahkemede görülen davada, GAZ’ın Volkswagen aleyhine açtığı dava görüldü.

GAZ şirketi, Volkswagen’i devam eden sözleşmelerdeki üretim ve parça sevkiyatına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmemekle ve bazı sözleşmeleri tek taraflı bir şekilde sonlandırmakla suçlamıştı.

Volkswagen’in GAZ şirketini maddi zarara uğrattığı hükmüne varan mahkeme, Alman şirkete 16,9 milyar ruble tazminat cezası verdi.

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Volkswagen, Mayıs 2023’te Rusya’daki varlıklarını bir Rus şirketine satarak ülkeden çekildiğini duyurmuştu.

SERİ ÜRETİM BAŞLADI

Rusya Ticaret Bakanı Anton Alihanov, Yekaterinburg şehrinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Volkswagen'in Kaluga'daki eski fabrikasına ilişkin olarak, "Seri üretim başladı. Potansiyel ortaklarla da istişareler yapıldı" ifadelerini kullandı.

Alihanov, fabrikada hangi marka veya model otomobillerin üretileceğine ilişkin detay vermedi.

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