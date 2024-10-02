Otomotiv endüstrisi eylül ihracat rakamı belli oldu

Kaynak: AA
Otomotiv endüstrisi eylül ihracat rakamı belli oldu

Geçen ay en fazla ihracat yapan sektörler arasında kimyevi maddeler ve mamulleri 2,2 milyar dolarla ikinci, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü de 1,6 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı

Otomotiv endüstrisi, geçen ay 3,4 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, eylül ayında sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 3,4 milyar dolarlık ihracata imza attı. Söz konusu sektörü, 2,2 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,6 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti.

Eylül ayında ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 47,2 ile kuru meyve ve mamulleri sektörü oldu.

Türkiye ihracatının yüzde 81,9'unu gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay yüzde 1,1 artışla 15,8 milyar dolar olarak hesaplandı.

Eylülde, ihracatın yüzde 15'5'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 1,1'lik düşüşle yükselişle yaklaşık 3 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,5'ini oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 1'lik artışla 491,7 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Eylül ayında 113 ülkeye ihracat artarken, en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke 1,5 milyar dolarla Almanya, 1,2 milyar dolarla Birleşik Krallık ve 1 milyar dolarla ABD oldu.

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 7,8 milyar dolarla İstanbul, 1,8 milyar dolarla Kocaeli ve 1,4 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı.

Geçen ay 45 il ihracatını artırdı.

Eylül ayında bin 189 firma ilk kez ihracat yaparken, kilogram birim değeri yüzde 6 artışla 1,53 dolara ulaştı.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2023 ve 2024'ün eylül ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):

1 - 30 EYLÜLSON 12 AYLIK
SEKTÖRLER20232024Değişim ('24/'23)Pay(24) (%)2022 - 20232023 - 2024Değişim ('24/'23)Pay(24) (%)
I. TARIM3.025.5162.991.958-1,115,534.965.24436.027.3463,016,0
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER2.051.6751.999.070-2,610,423.206.56524.454.1505,410,9
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri1.162.289966.824-16,85,012.092.58312.185.6890,85,4
Yaş Meyve ve Sebze244.101268.76510,11,43.301.8853.601.3639,11,6
Meyve Sebze Mamulleri218.654228.3884,51,22.412.9782.672.23410,71,2
Kuru Meyve ve Mamulleri134.642198.22847,21,01.563.7471.782.58914,00,8
Fındık ve Mamulleri151.342196.03729,51,01.811.3102.395.99032,31,1
Zeytin ve Zeytinyağı53.85756.1234,20,3932.965751.264-19,50,3
Tütün80.25977.069-4,00,4953.483930.693-2,40,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri6.5317.63816,90,0137.614134.328-2,40,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER294.295331.07012,51,73.597.4213.707.1193,01,6
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller294.295331.07012,51,73.597.4213.707.1193,01,6
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ679.546661.819-2,63,48.161.2587.866.077-3,63,5
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri679.546661.819-2,63,48.161.2587.866.077-3,63,5
II. SANAYİ15.628.58915.800.3341,181,9179.548.742183.253.6852,181,4
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER1.285.0741.189.526-7,46,214.354.57013.849.964-3,56,2
Tekstil ve Hammaddeleri870.204806.714-7,34,29.618.5129.425.051-2,04,2
Deri ve Deri Mamulleri158.945132.356-16,70,72.007.8901.541.821-23,20,7
Halı255.925250.456-2,11,32.728.1692.883.0915,71,3
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.2.774.8312.216.035-20,111,530.170.19431.419.6744,114,0
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri2.774.8312.216.035-20,111,530.170.19431.419.6744,114,0
C. SANAYİ MAMULLERİ11.568.68412.394.7747,164,3135.023.978137.984.0472,261,3
Hazırgiyim ve Konfeksiyon1.669.0001.586.256-5,08,219.907.69217.980.815-9,78,0
Otomotiv Endüstrisi2.818.4923.406.66520,917,734.235.76636.349.5886,216,1
Gemi, Yat ve Hizmetleri179.322234.43730,71,21.815.4511.943.9017,10,9
Elektrik ve Elektronik1.396.0391.482.8976,27,716.193.59416.431.1451,57,3
Makine ve Aksamları1.005.442929.548-7,54,811.212.27611.291.1290,75,0
Demir ve Demir Dışı Metaller1.015.9351.044.9542,95,412.842.96712.181.497-5,25,4
Çelik1.372.0571.474.3167,57,615.075.44016.035.4596,47,1
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri382.586377.177-1,42,04.807.9014.325.377-10,01,9
Mücevher694.814673.526-3,13,56.394.0008.331.05930,33,7
Savunma ve Havacılık Sanayii430.282566.80131,72,95.449.8696.014.86210,42,7
İklimlendirme Sanayii604.713618.1972,23,27.089.0227.099.2160,13,2
III. MADENCİLİK487.012491.6971,02,55.738.8575.910.3343,02,6
Madencilik Ürünleri487.012491.6971,02,55.738.8575.910.3343,02,6
T O P L A M (TİM*)19.141.11819.283.9900,7100,0220.252.844225.191.3652,2100,0
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı3.270.2682.723.405-16,712,432.681.83636.380.40511,313,9
GENEL İHRACAT TOPLAMI22.411.38622.007.395-1,8100,0252.934.680261.571.7703,4100,0

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