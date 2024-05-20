Otomotiv endüstrisi İstanbul’da buluşacak

Otomotiv endüstrisinin dünya çapında üçüncü büyük ticaret fuarı Automechanika İstanbul, 23–26 Mayıs 2024 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Ulusal ve uluslararası katılımcılar için önemli bir buluşma noktası olan fuar, endüstrinin üretici, yatırımcı ve alıcılarını bir araya getiriyor. Aynı zamanda fuar yeni iş ve distribütörlük anlaşmaları yapma fırsatı da sunuyor. Ayrıca Automechanika Academy bünyesinde düzenlenen seminer, atölye ve etkinliklerle bir bilgi paylaşım platformu da sağlıyor.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN KATILIM

Automechanika İstanbul, Frankfurt ve Shanghai'dan sonra otomotiv endüstrisindeki en büyük ticari fuarlar olarak dikkatleri üzerine çekerken, dünyanın dört bir yanından bireysel katılımcıların yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri’nden Endonezya’ya kadar ülke pavilyonları yerini alıyor.

Messe Frankfurt Türkiye ve Hannover Fairs Turkey’in iş birliğiyle düzenlenen Automechanika İstanbul’a 2023 yılında 110'u aşkın ülkeden ziyaretçi katılım gösterdi. 4 gün boyunca 43.874 kişi fuarı ziyaret etti. Ziyaretçiler 537'si yabancı olmak üzere 33 ülkeden en yeni teknolojileri ve ürünleri sergileyen 1217 katılımcıyı yakından tanıma fırsatı buldu.