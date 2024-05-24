Otomotiv endüstrisinin küresel buluşmasına yoğun ilgi

Otomotiv endüstrisinin buluşma adresi Automechanika Istanbul, Messe Frankfurt Istanbul ve Hannover Fairs Turkey iş birliği ile İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 17. kez ziyaretçilere kapılarını açtı.

Otomotiv profesyonellerini ağırlayan fuar, 15 salon ve 43 bin metrekarelik alanda gerçekleştiriliyor.

Aynı zamanda fuarda Brembo, Group Auto, Kale, Lucas Elektrik, Mansons, Saint-Gobain, Sampa, Stellantis, Yanmar ve ZF Aftermarket gibi küresel otomotiv satış sonrası sektörünün önemli firmaları da yer alıyor. Avrupa’dan Uluslararası Otomotiv Satış Sonrası Distribütörleri Federasyonu (FIGIEFA) üyesi firmaların temsilcileri de ziyaretçileri arasında.

Fuarda sergilenen on binlerce ürün ve hizmetin yanında inovasyon, dijitalleşme ve dönüşüme odaklanan geniş kapsamlı etkinliklerde yer alıyor.

26 Mayıs’a kadar sürecek Automechanika Istanbul’un Rahmi Koç Müzesi’nde gerçekleştirilen açılış etkinliğinde sektörün önemli isimleri bir araya geldi. Açılış töreninde OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, OSS Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özçete, İTO Yönetim Kurulu Üyesi Salih Sami Atılgan, FIGIEFA Başkanı Mads Engberg, Messe Frankfurt İcra Kurulu Üyesi Detlef Braun, Hannover Fairs Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Annika Klar ve Automechanika Marka Müdürü Michael Johannes konuşmacı olarak yer aldı.

50 BİN ÜZERİNDE ZİYARETÇİ

Messe Frankfurt Yönetim Kurulu Üyesi Detlef Braun ve Hannover Fairs Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Annika Klar yaptıkları ortak açıklamada, bu yıl fuarda 1.450 katılımcı, 35 katılımcı ülke ve 12 ülke pavyonu bulunduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Yurt dışından 752 katılımcı fuarın uluslararası boyutunu ortaya koyuyor. Özellikle Alman pavilyonu 25 şirketle bu yıl daha da genişledi. 50 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz” dedi.

Fuarda ‘Innovation 4 Mobility by BAKIRCI’ özel alanında sektör profesyonellerini e-mobilite ve otomotiv dünyasındaki son teknolojilerle buluşuyor. 12. salondaki Automechanika Academy’de söyleşiler ve oturumlar gerçekleştirilirken Türkiye Araç Satış Sonrası Hizmetler Federasyonu’nun (TOBFED) hazırladığı “Kadın Ustalar Yarışıyor” programı da sektörün kadın profesyonellerine renkli bir içerik sunuyor.