Otomotiv piyasasında düşüş

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan Temmuz 2024 dönemine ait rapora göre, satışlar geçen yıla göre yüzde 17,5 azalarak 94 bin 37 adet olarak gerçekleşti. Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 16 gerileyerek 73 bin 396 adet oldu. Hafif ticari araç satışları ise yıllık bazda yüzde 22,2 azalarak 20 bin 641 adet oldu.

2024 yılının ilk 7 ayında toplam otomobil ve hafif ticari araç satışları önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 artarak 672 bin 18 adet oldu. İlk 7 ayda otomobil satışları yıllık yüzde 3,4 artışla 563 bin 351 adetken, hafif ticari araç pazarı yıllık yüzde 11,1 azalarak 135 bin 667 adet oldu.

Motor tiplerine göre satışlara baktığımızda, temmuzda saf elektrikli otomobil satışları bir önceki aya göre yüzde 15,8 artışla 5 bin 735 adet oldu.

Elektrikli araçların otomobil pazarındaki payı ise yüzde 9,2 olarak sabit kaldı. Yılın ilk 7 ayında ise benzinli otomobil satışları yüzde 65,2 payla 349 bin 583 adet, hibrit otomobil satışları yüzde 14,8 payla 79.525 adet, dizel otomobil satışları yüzde 10,9 payla 58 bin 334 adet, elektrikli otomobil satışları yüzde 8,5 payla 45 bin 342 adet ve otogazlı otomobil satışları yüzde 0,7 payla 3 bin 567 adet olarak gerçekleşti.