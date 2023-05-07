Otomotiv sektöründe hem kredilerde hem satışlarda rekor kırıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 28 Nisan haftası itibarıyla taşıt kredileri, bir önceki yılın aynı haftasına kıyasla yüzde 318,5 artışla 73,2 milyar TL’ye yükseldi.

BDDK verilerine göre; bir yıl içinde taşıt kredilerinde 55,8 milyar TL artış gerçekleşti. Sene başından bu yana bakıldığında ise, yılın ilk haftasından bu yana geçen 17 haftada, konut kredilerindeki büyüme hızı yüzde 13,8; ihtiyaç kredileri yüzde 22,4 olurken, taşıt kredileri yüzde 45 artarak 22,8 milyar TL birden yükseldi.

patronlardunyasi.com'un haberine göre; 14 Mayıs seçimlerinden sonra dolar kurundaki artış beklentisi ve kur zammı korkusu, enflasyona kıyasla düşük faizler ve otomobilin yatırım aracına dönüşmesi gibi pek çok etken hem otomobil satışlarında hem de taşıt kredilerinde rekor seviyelere ulaşılmasına yol açtı.

Seçimin yaklaşmasıyla birlikte mart ayının üçüncü haftasından itibaren taşıt kredilerindeki artış da hızlandı.

OCAKTAN BU YANA HER AY REKOR SATIŞ

Benzer ivme, otomobil satışları ile bu alanda yapılan ithalat verilerinde de görünüyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil satışlarında ocak ayından bu yana her ay yeni bir rekora ulaşılıyor.

Şöyle ki:

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,5 artarak 50 bin 894 adete çıkmış; otomotiv satışlarında en yüksek ocak ayı rakamına ulaşılmıştı.

Şubat ayında da otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 Şubat’a kıyasla yüzde 63,4 artarak 81 bin 148 adete çıktı ve bu satış adedi şubat ayları içinde en yüksek adet olarak kaydedildi.

Otomotiv pazarında yüksek satış ivmesi mart ve nisanda da devam etti.

Mart ayında otomobil ve hafif ticari araç satış adedi 103 bini aşarak önceki yılların mart ayları arasında en yüksek satış adedi olarak gerçekleşirken; nisan ayında ise bir önceki yıla göre yüzde 62,7 artarak 97 bin 679 adete çıktı ve böylelikle nisan ayları bazında rekor adede ulaşıldı.

Toplam otomobil satışlarına bakıldığında da, satışların 2023 Ocak-Nisan döneminde geçen yıla göre yüzde 55,7 oranında artarak 252 bin 819 adete, hafif ticari araç pazarının ise yüzde 62,7 artarak 80 bin 831 adete çıktığı görülüyor.

İTHALATTA DA YÜZDE 95,7’LİK ARTIŞ VAR

Bu durumun ithalata yansıması ise şöyle:

Ticaret Bakanlığı'nın dış ticaret verilerine göre, 2023 Mart’ta yıllık bazda yüzde 77,6 artan motorlu kara taşıtları, traktör, motosiklet ve diğer kara taşıtları ile bunların aksam, parça ve aksesuarı ithalatı, 2023 Nisan’da ise yıllık bazda yüzde 95,7 artarak 2,4 milyar dolara yükseldi.

2023 Ocak-Nisan aralığında ise bir önceki senenin aynı dönem aralığında kıyasla yüzde 76,7 artarak 8,4 milyar dolara ulaştı.

"KURDAKİ DENGESİZLİKLER TALEBİ PATLATTI"

Bu durumu sozcu.com.tr'ye değerlendiren küresel bir otomotiv markasının Türkiye müdürü, devam eden yüksek enflasyonun ve kurdaki dengesizliklerin talebi artırdığını, gelinen noktada önceki yıllara kıyasla rekor talepler aldıkları söyledi.

Kaynak, satışlardaki yüksek ivmede otomotiv fiyatlarının sürekli artmasının ve otomotivin bir yatırım aracına dönüşmesinin de etkili olduğunu anlatarak şöyle devam etti:

"‘Seçimden sonra kim kazanırsa kazansın dolar kurunda artış olacak beklentisi’ yalnızca uluslararası kuruluşların raporları için değil, sokaktaki insan için de geçerli. Dolayısıyla ‘zaten almak istiyorum, daha da pahalanmadan alayım’ şeklinde bir düşünce talepte ciddi bir artış yaratmış durumda.”

TALEP, VERGİ ORANLARI DÜŞÜK OLANLARA

Bir bayi yetkilisi ise, en çok talep edilen araçların vergi oranları düşük olanlara yönelik olduğunu ifade etti.

Bu durum, ODMD’nin hafta ortasında açıkladığı verilere de yansımıştı. Raporun pazar analizi kısmında, pazarın yüzde 88,9'unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçların oluşturduğu belirtilmişti.