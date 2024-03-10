Otomotiv sektöründe kadın istihdamı

Bu etkinlik, ISUSEM-EPAM iş birliğiyle, ISUGender ISUMED - ISUKök; Girişimci Mühendisler Kulübü, Quantum Dynamic Club, Endüstri Mühendisliği Kulübü, Enerji ve Mühendislik Kulübü, Networking Kulübü ve ISUPA'nın katkılarıyla düzenlenen sektörel bir çalıştay serisiydi. Her gün farklı bir sektör incelenerek, konuşmacılar tarafından sektördeki durum ve kadın iş gücüne yönelik çeşitli konular ele alındı.

EPAM Müdürü Doç. Dr. Ayfer Ustabaş, Subaru Pazarlama Müdürü Selin Şahiniz ve Doğuş Otomotiv Kurumsal İletişim, Marka ve Sürdürülebilirlik Müdürü Ebru Kantoğlu gibi önemli isimlerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, özellikle otomotiv sektöründe kadın istihdamının önemi ve mevcut durumu üzerine konuşuldu.

Doç. Dr. Ayfer Ustabaş, otomotiv sektöründe kadın istihdamının sadece %2 olduğunu belirtirken, kadın lider eksikliğinin önemli bir sorun olduğunu vurguladı. Sanayi sektörünün Türkiye'deki önemine dikkat çekerek, kadın istihdamının bu sektörde artması gerektiğini ifade etti.

Selin Şahiniz ise otomotiv sektöründe kadın istihdamının artırılmasının önemini vurguladı. Beyaz yakalı çalışanlar içinde kadın çalışan oranının %25.2 olduğunu belirten Şahiniz, ancak yönetici pozisyonlarında bu oranın %18 olduğuna dikkat çekti. Şahiniz, otomotiv sektöründe kadın istihdamının 2030'a kadar %30'a ulaşmasının beklendiğini dile getirdi.

Ebru Kantoğlu da 2022 OSD Sürdürülebilirlik Raporu verilerine dayanarak, otomotiv sektöründeki kadın istihdamıyla ilgili bilgiler verdi. Kadın çalışan oranının %12.5, kadın yönetici oranının ise %16.2 olduğunu belirtti. Gelecekte ise sektördeki kadın istihdam oranlarının artması bekleniyor, özellikle 2030'a kadar otomotiv sektöründe çalışan kadınların oranının %30'a ulaşması hedefleniyor.