Otomotiv üretiminde belirgin düşüş

Otomotiv pazarında sıkılaşmanın nedeniyle talep soğuması gerçekleşirken, arz tarafında da ivmenin aşağı yönlü olduğu görüldü.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verileri kapsamında, Ağustosta, toplam otomotiv üretimi 2023’ün aynı dönemine oranla yüzde 26,7 düşüşle 53 bin 502 olarak gerçekleşti.

Otomobil üretiminde ise daha keskin bir düşüş görüldü. Ağustos'ta otomobil üretimi yıllık yüzde 40,4 düşüşle 29 bin 398 olarak kayıtlara geçti.

Üretimde düşüşle beraber ihracatta da adet bazında daralma görüldü.

OSD verileri kapsamında, ağustosta otomobil ihracatı yüzde 37,3 düşüşle 31 bin 522 olarak kaydedildi.

Tutar bazında incelendiğinde, otomobil ihracatı yüzde 32,4 düşüşle 630,7 milyon dolar oldu.

Aynı dönemde otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 17,3 azalış gösterdi. Tutar olarak ise otomotiv ihracatında daha sınırlı bir gerileme yaşandı.

Açıklanan verilere göre Türkiye'nin ağustosta otomotiv ihracatı yüzde 5,1 düşüşle 2,7 milyar dolar olarak kaydedildi.

2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde toplam otomotiv üretimi 2023’ün aynı dönemine oranla yüzde 7, otomobil üretimi ise yüzde 5 oranında azalış kaydetti.

Söz konusu dönemde, toplam üretim 877 bin 152 adet, otomobil üretimi ise 571 bin 575 adet düzeyinde oldu.