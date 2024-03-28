Otomotiv ve şeker sektöründe köprü krizi

Baltimore kentinde bulunan Francis Scott Key Köprüsü, 26 Mart'ta Singapur merkezli Synergy Group tarafından işletilen ancak kargo taşıma amaçlı Danimarkalı deniz taşımacılığı şirketi Maersk tarafından kiralanan Dali adlı yük gemisinin çarpması sonucu çöktü.

Yaklaşık 2,57 kilometre uzunluğundaki köprünün çökmesi sonrasında köprüye çıkan tüm karayolları trafiğe kapatıldı. Baltimore Limanı'ndaki gemi trafiğinin bir sonraki duyuruya kadar durdurulmasına karar verildi.

TRAFİĞE NE ZAMAN AÇILACAĞI BİLİNMİYOR

Baltimore Limanı'ndan yapılan açıklamada, limana giren ve çıkan gemi trafiğinin bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığı ancak bu durumun limanın kapalı olmasından değil, kamyonların terminallerdeki işlemlerinin sürdüğünden kaynaklandığı belirtildi.

OTOMOBİL ÜRETİCİLERİ DURUMU DEĞERLENDİRİYOR

Baltimore Limanı, özellikle otomobil ticaretinde önemli bir merkez olarak dikkat çekiyor. Otomotiv üreticilerinin çoğu kaza sonrasında bölgedeki operasyonlarını değerlendirdiklerini, operasyonlarını başka limanlara yönlendirmek zorunda kalacaklarını fakat önemli bir aksama beklemediklerini bildiriyor.

Volkswagen, konuya dair açıklamasında, tesislerinin konumu sebebiyle gemi operasyonları üzerinde herhangi bir etki beklenmediğini ancak gecikmeler yaşanabileceğini belirtiyor.

Mercedes Benz ABD Üst Yöneticisi Dimitris Psillakis de bir röportajında, Baltimore'daki köprünün çökmesinin faaliyetleri üzerindeki etkisini görmek için çok erken olduğunu açıkladı.

Ekonomistler, köprünün çökmesinin ABD'nin doğu kıyısında lojistik faaliyetleri sekteye uğratma tehlikesi taşıdığının altını çiziyor.

Küresel tedarik zincirinde mevcut durumda Kızıldeniz'de yaşananlar ve Panama Kanalı'ndaki kuraklıktan dolayı zorluklar yaşanırken, Baltimore'daki kazanın etkisinin çok daha sınırlı kalacağı öngörülüyor.