Otomotivde eylül rekoru kırıldı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı eylülde yıllık bazda 55.9 artarak 96 bin 793 adete çıktı. Böylece tüm zamanların en iyi eylül rakamlarına ulaşıldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Otomotivde eylül rekoru kırıldı

Otomotivde eylül ayı rekorlarla geçti. Otomotiv Distribütörleri&Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre; eylül ayımda, otomobil satışları yüzde 76.7 artışla 78,971 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 2.4 artışla 17,822 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Eylül'de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55.9 artarak 96,793 adete ulaştı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 58.1 artış kaydetti.

Ocak-Eylül döneminde ise otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı yüzde 64.8 artışla 857,575 adet olarak gerçekleşti.

Yılın ilk dokuz ayında otomobil satışları yüzde 67 artarak 666,890 adet, hafif ticari araç pazarı da yüzde 57.2 artarak 190,685 adet oldu.

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