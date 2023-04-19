Otopark çöktü 1 kişi öldü

Amerika Birleşik Devletleri'nde otopark çöktü. New York Belediyesi yakınlarındaki çok katlı otopark aniden çöktü. Enkaz altında kalan bir kişi ölürken, 4 kişi de yaralandı.

Otopark çöktü 1 kişi öldü

ABD'de de korkunç bir olay yaşandı. Manhattan'da New York Belediyesi yakınlarında olduğu öğrenilen çok katlı bir otopark, sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü.

Belediye Başkanı Eric Adams olay yerinde düzenlediği basın toplantısında otoparkın çökmesi sonucu oluşan enkazda en az 1 kişinin öldüğünü 4 kişinin hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edilirken yetkililer enkazda mahsur kalanları aramak için insansız hava araçları ve robot köpekli bir ekip görevlendirdiklerini bildirildi.

Çöken otoparkın yanındaki üniversite binası boşaltılırken görgü tanıkları, "Deprem gibi hissettik, büyük bir gürültü ve büyük bir patlama duyduk ve ardından hepimiz tahliye edildik" dedi.

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