Otopark ücretlerine dev zam. Fiyatı duyan cezaya razı olacak

Şişli Belediye Meclisi, aralık ayı toplantısında, belediye otoparklarında uygulanacak yeni ücret tarifeleri için önemli bir karar aldı. Yapılan oylama sonucunda, otopark ücretlerine yüzde 137,5'e varan oranlarda büyük bir zam yapılması kararlaştırıldı.

Özellikle Topağacı Kapalı Otoparkı’ndaki ücretler, 1 saatlik otopark kullanımı için 55 TL'den 130 TL'ye çıkarıldı. 1-2 saat arası kullanımda ise ücret 80 TL’den 190 TL’ye yükseldi. Diğer süre dilimlerinde de benzer şekilde ciddi artışlar yaşandı.

Örneğin, 2-4 saatlik kullanım için ücret 110 TL’den 250 TL’ye, 4-6 saatlik kullanım için ise 140 TL’den 320 TL’ye çıkacak. 6-8 saatlik park için istenen yeni ücret ise 400 TL olarak belirlendi. Bu artışlar, özellikle kısa süreli kullanım yapan vatandaşları etkileyecek gibi görünüyor.

Yeni tarifeler sadece Topağacı Kapalı Otoparkı’yla sınırlı kalmadı. Şişli sınırlarındaki diğer otoparklar da aynı oranda zam gördü. Derviş Eroğlu, Osmanbey, Lalaşahin ve Maçka Evlendirme Dairesi Otoparkları'nda da ücretler önemli ölçüde arttı.

Örneğin, 1 saate kadar olan ücret 55 TL’den 115 TL’ye, 2-4 saatlik kullanım için ise 110 TL’den 230 TL’ye çıkarılacak. Ayrıca, 12-24 saatlik otopark kullanım ücreti de 250 TL’den 520 TL’ye yükseltildi. Yeni tarifeler, kısa süreli park yapanlar için ek bir yük oluşturacak.

AKP’li Meclis Üyesi Kadir Demez, söz konusu zammın çok yüksek olduğunu belirterek, diğer belediyelerdeki zam oranlarının genellikle yüzde 40-50 civarında olduğunu ifade etti.

Ayrıca, eski tarifede bulunan “Yarım saat ücretsiz” ifadesinin yeni tarifede yer almadığını da vurguladı. Bu noktada, CHP'li Meclis Üyesi Hüseyin Sarı, Şişli’nin otopark ücretlerinin diğer belediyelere kıyasla daha düşük olduğunu, yeni zammın ise bu farkı kapatma amacı taşıdığını savundu.

Sonuç olarak, yapılan oylama ile 2025 yılı için geçerli olacak yeni ücret tarifeleri kabul edildi. Bu artışlar, özellikle sık sık otoparka ihtiyaç duyan vatandaşları zorlayacak gibi görünüyor.