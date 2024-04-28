Otoparkta gece yarısı yangın

Kaynak: İHA
Otoparkta gece yarısı yangın
İstanbul Kadıköy’de gece saatlerinde otoparktaki araç henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın gece 02.00 sularındaErenköy Mahallesi Bahariyeli Sokak'taki bir apartmanın otoparkında gerçekleşti. Ortaya atılan iddialara göre göre otoparktaki bir otomobilde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın 2 araca sıçradı. Yangını gören vatandaşların 112 acil çağrı merkezini araması üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve olay yeri inceleme ekipleri intikal etti.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürülürken 3 araçta maddi hasar oluştu. Yangın ile ilgili olay yeri inceleme ekipleri incelemeler başlattı.

Yangını gören Ali Mert isimli bir vatandaş, "Evdeydim bir koku geldi, camdan baktığımda alev gördüm. Aşağı indim, arabanın yandığını görünce itfaiyeye haber verdik. Ondan sonra aracın sahibine haber verdik. Polis geldi. Yangın gördüğüm kadarıyla yanındaki iki araca da zarar vermiş" şeklinde konuştu.

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