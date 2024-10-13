Otoparktaki yangında 5 araç cayır cayır yandı

Kaynak: DHA
Otoparktaki yangında 5 araç cayır cayır yandı

Ankara Etimesgut'ta Şaşmaz Oto Sanayisi'nde bulunan otoparkta park halindeki bir araçta çıkan yangı 5 aracın yamasına neden oldu.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucunda 5 araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 17.10 sularında Bahçekapı Mahallesi 2583 Sokak'ta gerçekleşti. Otoparktaki bir aracın alev almasının sonrasında alevler kısa sürede park halinde bulunan diğer 4 araca sıçradı.

Gören vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerin olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otopark yangını kısa sürede söndürüldü.

Yangında 5 araç tamamen yandı. Polis ekipleri ise yangınla ilgili inceleme başlattı.

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