Otoparktaki yangında 5 araç cayır cayır yandı

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucunda 5 araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 17.10 sularında Bahçekapı Mahallesi 2583 Sokak'ta gerçekleşti. Otoparktaki bir aracın alev almasının sonrasında alevler kısa sürede park halinde bulunan diğer 4 araca sıçradı.

Gören vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerin olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otopark yangını kısa sürede söndürüldü.

Yangında 5 araç tamamen yandı. Polis ekipleri ise yangınla ilgili inceleme başlattı.