Otostopla gezen kadın yaptığı açıklamayla gündem oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Otostopla gezen kadın yaptığı açıklamayla gündem oldu

“Otostop çekmek riskli” diyenlere inat, “Güneşin Peşinde” isimli yayıncı, yaşadığı unutulmaz bir otostop anısını paylaştı. Anısı, insanlara güvenmenin ve karşılıklı saygının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı.

YouTube’da “Güneşin Peşinde” ismiyle yol videoları çeken bir yayıncı, otostop anısıyla izleyenlerine duygu dolu anlar yaşattı. Paylaştığı videoda, yolda otostop çeken bir adamla yaşadığı anısını anlatarak, insanlara güvenmenin ve iyi niyetin önemini vurguladı.

Yayıncı, “Otostop çeken bir abiye durdum. İnsan tereddüt ediyor ama o da kadın görünce şaşırdı. O kadar güzel bir abiydi ki… Camdan dışarı bakıp beni rahatlatmak için ‘Sağ ol bacım benim’ dedi. Ondan sonra tek laf etmedi. Kendi utangaçlığından ya da beni rahatsız edebileceğini düşündüğünden…” sözleriyle, yaşadığı deneyimi samimi bir şekilde anlattı.

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