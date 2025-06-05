Otoyol ve köprü zamları artık otomatik olacak: Küsuratlar yuvarlanacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Otoyol ve köprü zamları artık otomatik olacak: Küsuratlar yuvarlanacak

Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı köprü ve otoyollarda ücretler otomatik olarak zamlanacak. Zamlar, her yıl başında yeniden değerleme oranı esas alınarak otomatik yansıtılacak. Öte yandan küsuratlar 1 lira ve katına yuvarlanacak.

Türkiye’de her yıl milyonlarca aracın kullandığı otoyollarda geçiş ücretleri için yeni bir dönem başlıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğunda olan otoyol ve köprü geçiş ücretleri, 1 Ocak 2026’dan itibaren Yeniden Değerleme Oranı (YDO) esas alınarak otomatik olarak artırılacak. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, mevcut sistemde belirli aralıklarla ihtiyaca göre yapılan zamlar yerine, her yıl başında YDO oranında otomatik fiyat güncellemesi yapılacak.

KÜSURATLAR 1 TL VE KATINA YUVARLANACAK

Yeni düzenlemeye göre, ücret artışları sonrası oluşacak küsuratlı tutarlar en yakın 1 TL veya katına yuvarlanacak. Bu sayede ödeme işlemlerinin daha pratik hale getirilmesi amaçlanıyor. 2024 yılı için belirlenen Yeniden Değerleme Oranı’nın yüzde 43.93 olduğu göz önüne alındığında, yeni sistemle birlikte otoyol ücretlerinde düzenli ve öngörülebilir artışlar gerçekleşecek.

Karar, otoyol kullanıcıları için maliyetlerin daha şeffaf ve planlanabilir olmasını sağlarken, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün altyapı hizmetlerini sürdürebilir şekilde yönetmesine de katkı sunacak.

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