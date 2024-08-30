Otoyola acil iniş yaptı otomobile çarptı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Carolina eyaletindeki bir havalimanı yakınlarındaki otoyola acil iniş yapan küçük uçak otomobille çarpıştı. Kaza sırasında bir kişinin yaralandığı açıklandı.



Greensboro polisi olayla ilgili olarak açıklama yaptı. Polis açıklamasına göre, tek motorlu küçük uçağın teknik arıza nedeniyle Piedmont Triad Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki otoyola acil iniş yaptığı belirtildi.

Başarılı şekilde iniş yapan küçük uçağa bir yolcu aracının çarptığı ifade edilen açıklamada, uçakta bulunan 2 kişiden 1'inin yaralandığı ve hastanede tedavi edildiği aktarıldı.