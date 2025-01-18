Otoyolda bir Bir kişinin parçalanmış cesedi bulundu

Jandarma ekipleri kaza ihtimali üzerinde dururken, şahsın ölümüyle ilgili inceleme sürüyor.

Olay Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Arifiye ilçesi mevkiinde gerçekleşti. İstanbul yönünde otoyolda bir kişinin parçalanmış halde cesedi bulundu. Bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, yola savrulan parçalanmış ceset, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki Otopsi Merkezi'ne sevk edildi. Ölen kişinin kimliği ve ölüm nedeni yapılacak otopsi neticesinde netlik kazanacak.

Diğer yandan, jandarma ekipleri bölgedeki kameraları inceleme altına alırken, şahsın kaza sonucu öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.