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LPG yüklü tanker devrildi

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde LPG yüklü bir tanker devrildi. Ankara istikametinde trafik bir süre D-100 kara yoluna yönlendirildi.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 01:46
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Otoyolda korkutan kaza

LPG yüklü tanker devrildi
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Kaza, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Hendek ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan, sürücü ve plakası henüz öğrenilemeyen LPG yüklü tanker kontrolden çıkarak devrildi.

Tırın dorsesinden kopan LPG tankeri bariyerleri aşarak yolun yaklaşık 10 metre aşağısına yuvarlandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince yaralı sürücü sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebi ile emniyet şeridi tamamen kapandı, ekipler 3 şeritten kontrollü şekilde bir süre trafiği sağladı. Daha sonrasında trafik Hendek kavşağından D-100’e yönlendirildi. Bölgede yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından trafik tekrar normal seyrine döndü.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAYLAŞIMDA BULUNDU

Kazanın ardından konuya ilişkin Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Hendek Kavşağı, Sakarya/Düzce il sınırı arası, Ankara yönünde (güney) kaza meydana gelmiştir. Emniyet şeridi kapatılmış; diğer 3 şerit ulaşıma açıktır. Trafik Hendek Kavşağı'ndan D-100'e yönlendirilecektir” denildi. Öte yandan, güvenlik şeridi içerisine alınan tankerin, AFAD ekiplerince yapılacak incelemelerin ardından bölgeden kaldırılacağı öğrenildi. (İHA)

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