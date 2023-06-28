Otoyolda minibüs alev topuna döndü

TEM Otoyolu Düzce geçişinde minibüs alev topuna döndü. Yarım saatlik çalışma ile araçtaki yangın söndürülürken, olayda 1 kişi yaralandı.

Otoyolda minibüs alev topuna döndü

Yangın, TEM Otoyolu Düzce geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul’dan Ankara istikametine seyir halinde olan Ceyhan Ç., idaresindeki 34 FOL 291 plakalı minibüsün motor kısmından dumanlar yükseldiğini görünce aracı emniyet şeridine çekti.

aw924497-03.jpgMotordaki alevleri söndürmek isteyen sürücü, yangın tüpleri ile olaya müdahale etse de başarılı olamadı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen minibüsü yoğun uğraşlar sonucu söndürdü. Yangına müdahale eden minibüsün sürücüsü ellerinden yaralandı.

aw924497-08.jpgSürücü, bölgeye gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, yangın sebebiyle Ankara istikametinde yol tek şeritten verildi. Aracın kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. (İHA)

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