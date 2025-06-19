Otoyolda yanan otobüs küle döndü! Yangınla ilgili inceleme başlatıldı

Kaynak: DHA

Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda seyir halinde olan yolcu otobüsü, çıkan yangında alev alev yandı.

Anadolu Otoyolu'nun Köroğlu Rampaları mevkisinde İstanbul yönüne giden yolcu otobüsünde, sabah saatlerinde yangın çıktı.

Araçtan duman çıktığını fark eden şoför, otobüsü emniyet şeridine çekip yolcuları tahliye etti. Motor kısmının yanmasıyla birlikte alevler otobüsü sardı. İhbarla bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibi yanan otobüsü söndürmek için çalışma başlatırken, otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı. İtfaiye ekibi tarafından söndürülen yangında, yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi. Yangının söndürülmesinin ardından otoyol kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Son Haberler
İİT Dışişleri Bakanları Konseyi İstanbul'da toplanıyor!
İİT Dışişleri Bakanları Konseyi İstanbul'da toplanıyor!
Evinizi sivrisineklerden kurtarma yöntemleri! Yaz kabusunu önleme çözümleri
Evinizi sivrisineklerden kurtarma yöntemleri! Yaz kabusunu önleme çözümleri
İpotekli konut satışlarında ciddi yükseliş! Bir yılda yüzde 98,7 oranında arttı
İpotekli konut satışlarında ciddi yükseliş! Bir yılda yüzde 98,7 oranında arttı
Arabalı vapura zam! Belediye duyurdu
Arabalı vapura zam! Belediye duyurdu
Davetsiz misafir korkuttu! Gönen'de bir eve sızdı, itfaiye alarma geçti
Davetsiz misafir korkuttu! Gönen'de bir eve sızdı...