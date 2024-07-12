Oturduğu evi uyuşturucu imalathanesine dönüştürdü

Kaynak: Haber Merkezi
Oturduğu evi uyuşturucu imalathanesine dönüştürdü

Tokat’ta evini uyuşturucu imalathanesine çevirdiği tespit edilen şahsın evine operasyon düzenlendi.

Bayram Kale / Tokat / YENİÇAĞ

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Erbaa Grup Amirliği ekiplerince uzun süren çalışmanın ardından ilçe merkezinde tespit ettikleri bir evde kenevir yetiştirildiği ve satıldığı bilgilisi dahilinde operasyon düzenledi . Eve operasyon düzenleyen ekipler odanın birinin kenevir yetiştirmek için özel olarak hazırlandığını belirledi. Odada bitki yetiştirmek için kullanılan ışıklandırma sistemi, havalandırma düzeneği bulan polis evin sahibi Serdar Ö’yü olay yerinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Evde kurutulmuş 600 gram esrar, saksılarda yetiştirilen 23 kök hint keneviri, hassas terazi, termometre, ışıklandırma sistemi ele geçirildi.

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