Oturduğunuz binanın zemini sağlam mı değil mi. Tek tıkla öğrenebilirsiniz

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Öğretim üyelerinden Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, harita üzerinden seçilen noktanın zemin bilgilerini gösteren internet tabanlı Deprem Bilgi Sistemi uygulamasını geliştirdi. Deprem Bilgi Sistemi ücretsiz olarak kullanıma açıldı.

Prof. Dr. Kutoğlu, bu uygulama ile artık vatandaşların kendi oturdukları yer ya da ev satın almak istedikleri yerle ilgili mahalle bazında, zeminle ilgili bilgi edinme kolaylığına eriştiğini söyledi. Prof. Kutoğlu vatandaşların zemin sağlam mı, hangi seviyede gibi bilgileri geliştirilen siteye özgürce girerek hiçbir ödeme yapmadan öğrenebileceklerini vurguladı.

Amerikan Jeoloji Servisi’nin zemin bilgilerinin kullanıldığı uygulamada, 925x740 metre alanlar arasındaki zemin yapıları görülerek incelenebiliyor. Ticari veya kötüye kullanımın önüne geçebilmek için vatandaşlara günlük 5 tıklama hakkı veriliyor. Uygulama www.deprembis.com.tr adresinden vatandaşlara ücretsiz olarak sunuluyor.

‘VATANDAŞLAR KUŞKUYA DÜŞEBİLİYOR’

Türkiye’de deprem nedeni ile vatandaşların her gün tedirginlik yaşadığına dikkat çeken Prof. Dr. Kutoğlu, “Depremler ile ilgili haberlerde bazı illerin, ilçelerin, mahallelerin isimleri sıralanıyor. Ancak zeminlerin bütün bir ilin, ilçenin zemininin kötü olması diye bir şey söz konusu değil. Bir ilçenin belli kısımları zemin açısından iyi sayılırken başka bir bölümü kötü olabiliyor. Genel kapsamda il, ilçe ismi sayıldığında vatandaşlar tamamen evleri ve zemin bilgisiyle ilgili kuşkuya düşmekte. Biz vatandaşlarımıza sağlıklı bilgi vermek adına kendi bulundukları konumlarda zemin durumlarını öğrenebilecekleri bir web tabanlı uygulama yapmak istedik” diye konuştu.

Prof. Kutoğlu fayları ve oluşturabilecekleri deprem büyüklüğünü de uygulamaya eklemek için çalışmaların sürdüğü bilgisini de verdi. Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu'nun açıklamasına göre vatandaşlar bir sonraki aşamada hem bölgelerindeki fayları görebilecekler hem de bu fayların kaç büyüklüğünde deprem üretebileceğini öğrenecekler.