Oulai'den Trabzonspor taraftarlarına hediye!

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Trabzonspor sahasında Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

Bordo mavili takımın genç oyuncusu Christ Inao Oulai, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk maçına geçen hafta Fatih Karagümrük maçında çıkan Oulai, Kayserispor maçında asist yaparak ilk skor katısını verdi.

"Herkesin bu galibiyetten mutlu olduğunu belirterek başlamak istiyorum. Çünkü bunu hak ettiğimizi düşünüyorum" diyen Oulai, "Bütün hafta boyunca buna hazırlandık ve çalıştık. Hocamız bize taktiksel detaylar vermişti. Bizler bu plana sadık kalarak bunu hak ettik" ifadelerini kullandı.

Henüz tam uyum sağlayamadığını söyleyen 19 yaşındaki oyuncu, "Şu anda yüzde 100 adapte oldum diyemem ama bütün takım arkadaşlarım bu konuda bana yardımcı oluyorlar. Beni rahatlatıyorlar, hepsine teşekkür ediyorum. Taraftarlarımı sevdiğimi söylemek istiyorum. Desteklerinden dolayı da onlara teşekkür ediyorum. Çünkü bize güç veriyorlar, motive ediyorlar" şeklinde konuştu.

Asisti taraftarlara armağan ettiğini dile getiren Oulai, "Takım arkadaşlarım bana yardımcı oluyorlar. Antrenörümüz ve taraftarlarımızda destekleriyle yardımcı oluyorlar. Ben bu konuda çok düşünen biri değilim. Sadece bildiğim futbolu sahada gösteren ve uygulayan birisiyim. Alkışları için de taraftarlara teşekkür ediyorum. Asistimi de taraftarlara armağan ediyorum" dedi.