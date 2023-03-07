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Microsoft’tan flaş karar. O uygulama Mac’ta ücretsiz olacak

Microsoft e-posta uygulaması Outlook’u Mac’ta ücretsiz yaptı.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 14:26
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Outlook Mac’ta ücretsiz olacak

Microsoft’tan flaş karar. O uygulama Mac’ta ücretsiz olacak
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Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Microsoft, Mac için Outlook uygulamasının ücretsiz olduğunu, Microsoft 365 aboneliği veya lisansı olmadan kullanılabileceğini söyledi.Takvim girişleri için widget (araç takımı), bildirim desteği ve kullanıcıların uygulama içinden takvim girişlerini hızlıca görüntülemeleri için menü çubuğu seçeneği kullanılabilen özellikler arasında yer alıyor.

Mac için Outlook, Outlook.com hesapları dışında Gmail, iCloud, Yahoo ve IMAP destekleyen diğer e-posta sağlayıcıları destekliyor.

Mac için Outlook, App Store’dan yüklenebiliyor ve macOS 11 Big Sur ve daha yeni sürüm gerektiriyor.

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