Microsoft’tan flaş karar. O uygulama Mac’ta ücretsiz olacak

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Microsoft, Mac için Outlook uygulamasının ücretsiz olduğunu, Microsoft 365 aboneliği veya lisansı olmadan kullanılabileceğini söyledi.Takvim girişleri için widget (araç takımı), bildirim desteği ve kullanıcıların uygulama içinden takvim girişlerini hızlıca görüntülemeleri için menü çubuğu seçeneği kullanılabilen özellikler arasında yer alıyor.

Mac için Outlook, Outlook.com hesapları dışında Gmail, iCloud, Yahoo ve IMAP destekleyen diğer e-posta sağlayıcıları destekliyor.

Mac için Outlook, App Store’dan yüklenebiliyor ve macOS 11 Big Sur ve daha yeni sürüm gerektiriyor.